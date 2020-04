1 Ritter waren im Mittelalter äußerst populär. Foto: Pixabay

Ritter kommen uns oft als erstes in den Sinn, wenn wir an die Zeit des Mittelalters zurückdenken. Damals waren die berittenen Krieger äußerst populär.

Denken wir an das Leben im Mittelalter, dann fallen uns eine Reihe typisierter Figuren ein, welche das Leben in einer Gesellschaft prägten, die damals nicht offen, sondern geschlossen war. Dass dies so war, lag an der „gottgewollten Ordnung“ und am damit verbundenen Geburtsrecht. Nicht durch die Leistung, sondern durch Geburt gelangte man in einen bestimmten Rang, in dem man sich zu bewähren hatte.

Das Mittelalter war die Welt der Ritter, Gaukler, Grafen, Könige, Herolde und Mönche. Sie machten die Struktur der mittelalterlichen Gesellschaft aus. Vor allem die Ritter mit ihrem freien, ungebundenen Leben, ihren Abenteuern und Bewährungsproben sowie ihre mächtigen Burgen beeindrucken uns bis heute. So dürfen Ritter auf keinem Mittelaltermarkt fehlen und auch auf keiner Themenparty zu dieser Epoche. Planen Sie selbst auf einer solchen Party Ihren großen Auftritt? Kleidung im Mittelalter gibt es auf dieser Webseite.

In der Epoche der Romantik wurden die einst stolzen, aber nun verfallenen Ritterburgen aufwendig restauriert. Wir möchten uns nun den Rittern zuzuwenden und Fragen rund um ihr Erscheinen, ihre Blütezeit und ihren Niedergang klären. Wer waren also die gepanzerten Gesellen hoch zu Ross?

Ritter im Römischen Reich

Zunächst geht der Begriff des Ritters auf die Equites im Imperium Romanum zurück. Sie markierten nach den Senatoren den zweithöchsten Stand. Sie waren Kämpfer, die sich Pferd und Rüstung leisten konnten. Später mussten sie ein Vermögen von mindestens 400.000 Sesterzen vorweisen und mit einem untadeligen Lebenslauf ihre Reife belegen, um in den Ritterstand aufgenommen zu werden. Equites dienten als berittene Einheiten im römischen Heer und verfügten als eigener Stand über Macht und Einfluss. Trotzdem hatten die Ritter noch nicht die Bedeutung wie im Mittelalter, denn die antiken Herrscher setzten vorwiegend auf formatierte Fußtruppen mit nur wenigen berittenen Kämpfern.

Gründe für den mittelalterlichen Bedeutungszuwachs

Durch die schlagkräftigen Reiterheere nomadisierender Steppenvölker wie Hunnen, Ungarn und Awaren erfuhren im Frühmittelalter die berittenen Soldaten eine deutliche Aufwertung. Sie wurden zunehmend zu einer eigenen Waffengattung. Mit der Erfindung des Steigbügels setzte eine weitere Beschleunigung dieses Prozesses ein. Der Steigbügel war eine am Pferd angebrachte Fußstütze für den Auf- und Abstieg. Nur er ermöglichte den schnellen Aufstieg auf das Pferd mit schwerer Rüstung.

Die Panzer des Mittelalters erschienen vor allem zu Beginn ihres Erscheinens auf den Schlachtfeldern Europas als unverwundbar. Ihr Wert stieg und das machten sich die Ritter zunutze. Sie boten den Herrschern, Königen wie Fürsten, ihre Dienste an, unterstützten sie im Krieg und wurden dafür mit Pfründen und Lehen beschenkt.

Leben auf der Ritterburg

Die frühen Ritter hausten zunächst auf der Veste, einem gut geschützten Haus mit Palisaden. Aus diesen entwickelten sich die Burgen, die mit der Zeit immer aufwendiger wurden. Die Burgen boten den Rittern Schutz und waren zugleich groß genug für das Betreiben einer eigenen Wirtschaft. Untergebracht waren hier neben den Arbeitskräften auch die Soldaten. Ritter herrschten über das Umland unter der Legitimation, für Schutz zu sorgen wie der Vater für die Familie. Noch heute bedient sich die Mafia dieses Vorwandes.

Von Ausnahmen abgesehen durften nur Söhne von Rittern in die Fußstapfen ihrer Väter treten. Ihre Ausbildung umfasste sieben Jahre, in denen sie als Knappen das Handwerk der Ritter erlernten. Neben der militärischen Ausbildung wurden sie in die sieben Künste und einen ritterlichen Tugendkatalog unterwiesen, um das Rittertum würdig zu repräsentieren. Die sieben Künste waren Reiten, Schwimmen, Bogenschießen, Fechten, Jagen, Schach und Dichtkunst. Unter ritterlichen Tugenden verstand man maßvolles Verhalten, Einsatz für die Armen, Demut, Würde, Milde, Tapferkeit, Treue und vieles mehr.

Ritter hatten im Mittelalter ein hohes Ansehen und waren in der Damenwelt entsprechend begehrt. Nicht umsonst ist das Liebeswerben von Rittern und Burgfräulein im Minnesang ein ewig junger Topos. Natürlich war der Krieg für Ritter eine vortreffliche Gelegenheit, Ansehen und Einfluss zu mehren. Ritter spielten in den Kreuzzügen eine wichtige Rolle und gründeten mit den Ritterorden eigene Bruderschaften. In Friedenszeiten gingen sie auf Jagd oder duellierten sich in Turnieren unter den Augen des Publikums. Hier ging es beim Tjost in einem Duell darum, den Gegner aus dem Sattel zu heben, um eine Runde weiterzukommen.

Der Niedergang des Ritterwesens

Mit dem Ende des Mittelalters verschwand die zentrale Bedeutung der Ritter, die in ihren Hochzeiten zu einer Art Staat im Staat geworden waren. In Goethes „Götz von Berlichingen“ wird dieser Niedergang plastisch beschrieben. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang die Erfindung des Schießpulvers genannt. Dadurch gewannen Fußtruppen stark an Bedeutung, da die damals sperrige Schusswaffe viel leichter vom Boden aus zu bedienen war. Allerdings brachten auch vorher schon innovative Waffensysteme wie Langbogen und Armbrüste vielen Rittern den Tod auf dem Schlachtfeld.

Zudem wurde nicht nur den Stadtmauern, sondern auch den Ritterburgen mit Kanonen und Bombarden der Garaus gemacht. Die Söldnerheere entstanden, der Soldat wurde zu einem Beruf und die Ritter wurden überflüssig. In der Folge verarmten die Ritter. Entweder gelang ihnen die Integration in das bürgerliche Leben oder sie machten als Raubritter die Gegend unsicher. Marodierende Horden beschäftigungsloser Ritter und Wegelagerer, die Händler überfielen, blieben lange Zeit an der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit ein Ärgernis für die neue Staatsbürokratie im Zeitalter des frühen Merkantilismus im 16. Jahrhundert.