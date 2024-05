Aufstieg des FC Esslingen: Das FCE-Konzept geht auf

1 Die Esslinger können sich ab jetzt auf die Verbandsliga einstimmen. Foto: /Robin Rudel

Mit dem beeindruckend souveränen und frühzeitig sichergestellten Aufstieg in die Verbandsliga belohnen sich die Fußballer des FC Esslingen für ihre Arbeit und Zielstrebigkeit. 13 Jahre nach der Gründung des Clubs durch neun Esslinger Vereine und sechs Jahre nach dem Start der Männermannschaft in der Kreisliga B kann man vor allem zwei Dinge festhalten: Nach Jahren der Diaspora, die mit dem Niedergang des TSVW begann, taucht Esslingen auf der überregionalen Landkarte des Fußballs wieder auf. Und: Das Konzept, das zu Beginn nicht von allen in der Szene Anerkennung fand, geht auf. Was man nicht vergessen darf: Neben dem jungen FCE und seinen sportlichen Ambitionen profitieren zunehmend auch die Gründungsvereine von der (Jugend-) Arbeit im Sportpark Weil.