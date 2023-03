1 Die Ostfildernern Bank mit Trainer Marco Gaßmann (Mitte) jubelt schon während der letzten Sekunden der Begegnung. Foto: /Herbert Rudel

Durch den Sieg gegen die SF Schwaikheim und die Niederlage des TSV Schmiden ist der Abschied aus der Württembergliga nach nur einer Saison frühzeitig sicher.















Die T-Shirts mit der Aufschrift „#Durchmarsch“ waren vorbereitet, der Sekt nicht. Aber das machte überhaupt nichts, so gab es eben eine ausgiebige Bierdusche, vor allem für Trainer Marco Gaßmann. Die Handballer der HSG Ostfildern haben bereits sechs Spieltage vor dem Saisonende den Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga klargemacht. Und das, obwohl sie erst vor der Runde in die Württembergliga hoch gekommen waren. Möglich machte dies der eigene, völlig ungefährdete 35:28 (20:12)-Sieg gegen die SF Schwaikheim und die gleichzeitige 33:40-Niederlage des Verfolgers TSV Schmiden bei der HSG Langenau/Elchingen. Wobei die Schmidener vorher schon wussten, dass sie keine realistische Chance mehr auf den Sprung in die BWOL haben würden. Die HSG hat nun einen der beiden Aufstiegsplätze sicher. Den zweiten wird sich wahrscheinlich der TSV Deizisau holen, der deutlich mit 38:26 beim TV Oeffingen gewann – und am kommenden Samstag die Ostfilderner erwartet.