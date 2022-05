1 Die Szene nach dem langen Warten: Der zu seinem Karriereende wieder einmal überragende Marcel Rieger badet im Sektsee. Foto: /Robin Rudel

Die Handballer des TSV Wolfschlugen müssen nach dem 30:30 in Deizisau warten, bis sie den Aufstiegs in die Baden-Württemberg Oberliga feiern können.















Handballer und Trainer des TSV Wolfschlugen standen konsterniert da und verstanden die Welt nicht mehr. Sie hatten sich die letzten Minuten in ihrem letzten Spiel der Württembergliga-Saison ganz anders vorgestellt. Und lange hatte es auch so ausgesehen, dass es genau so kommen würde, wie sich es sich gewünscht hatten. Ein Sieg musste her. Doch dann wurde aus der vermeintlich komfortablen Führung beim TSV Deizisau nur ein 30:30 (16:12)-Unentschieden. Den Aufstieg in die Württembergliga feierten die Wolfschlugener dann doch – weil Verfolger SV Leonberg/Eltingen eine Stunde später bei der SG Lauterstein mit 33:42 verlor. Gegen jene SG Lauterstein, die die Wolfschlugener erst am Freitagabend durch einen 33:31-Sieg ebenso aus dem Aufstiegsrennen geworfen hatten wie die Deizisauer. Und wodurch sie sich den Matchball am Sonntagabend erarbeitet hatten.