Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen Werder Bremen spielen lassen

Es ist der Abschluss der letzten Englischen Woche in diesem Fußballjahr für den VfB Stuttgart: Am Sonntag geht es im Weserstadion gegen Werder Bremen (19.30 Uhr) – es ist die vorletzte Bundesligapartie anno 2025 für die Weiß-Roten, die dann am darauffolgenden Samstag noch die TSG Hoffenheim empfangen werden.

Trainer Sebastian Hoeneß gibt nach dem 4:1-Erfolg gegen Maccabi Tel Aviv in der Europa League am Donnerstagabend die Marschroute für das Jahresfinale aus: „Nach dem wichtigen Sieg gegen Tel Aviv ist unser voller Fokus jetzt auf die Bundesliga gerichtet. Spiele im Weserstadion sind immer eine besondere Herausforderung. Die Bremer sind zuhause seit vier Partien ungeschlagen.“

Inwieweit Hoeneß in Bremen die Rotationsmaschine anwirft, ist offen. Klar ist, dass Rechtsverteidiger Lorenz Assignon nach seiner Roten Karte gegen den FC Bayern (0:5) gesperrt fehlt. Mit Blick auf die lange Trainingswoche vor der Partie gegen Hoffenheim aber kann es gut sein, dass der Coach in Bremen und gegen die TSG in weiten Teilen seiner ersten Elf vertraut. So wurden etwa Taktgeber Angelo Stiller und Offensivmann Deniz Undav gegen Tel Aviv nach einer guten Stunde ausgewechselt – sie sind damit wohl bereit für zwei letzte Bundesliga-Einsätze über 90 Minuten.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die mögliche Aufstellung für das Spiel bei Werder Bremen. Viel Spaß beim Durchklicken!