Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen Union Berlin spielen lassen

12 Gelingt Sebastian Hoeneß gegen Union Berlin Sieg Nummer 51 in seiner Zeit als VfB-Trainer?

Nach zwei Siegen zum Jahresauftakt will der VfB gegen Union Berlin in der Erfolgsspur bleiben. Mit dieser möglichen Aufstellung soll ein weiterer Heimsieg her.











Diese Erfahrung ist neu: Vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin hatte das VfB-Team von Trainer Sebastian Hoeneß eine längere Ruhephase als der Gegner. Denn die Eisernen aus Köpenick waren noch am Donnerstag in der Bundesliga beim FC Augsburg (1:1) im Einsatz.

Dennoch gehen die Stuttgarter, die nach den beiden Siegen gegen die Topteams aus Leverkusen und Frankfurt in 2026 noch eine weiße Weste haben, respektvoll an die Aufgabe heran. „Union Berlin kombiniert individuelle Qualität und Erfahrung, die Mannschaft verteidigt körperlich, steht kompakt und kann schnell umschalten“, sagt Hoeneß: „Auch das Spiel in Augsburg hat gezeigt, dass die Unioner bis zum Schluss an sich glauben.“

Weil die Stuttgarter zum Auftakt der Rückrunde relativ ausgeruht in ihr zweites Bundesliga-Heimspiel in Folge gehen, werden wenig Änderungen an der Startelf erwartet. Gut möglich erscheint es, dass der in der Winterpause am Rücken angeschlagene Innenverteidiger Finn Jeltsch wieder eine Chance von Beginn an erhält. „Unser Ziel muss es sein, den Rückenwind zu nutzen und mit Power und Energie in dieses schwere Heimspiel zu gehen“, sagt Hoeneß.

In unserer Bildergalerie sehen Sie die mögliche Aufstellung des VfB gegen Union Berlin. Viel Spaß beim Durchklicken!