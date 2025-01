Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen den SC Freiburg spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß gegen den SC Freiburg spielen lassen

12 Sebastian Hoeneß kann beim Personal derzeit fast aus dem Vollen schöpfen. Foto: IMAGO/Jan Hübner

Gegen den SC Freiburg will der VfB erstmals in dieser Saison den dritten Sieg in Folge einfahren. Wir blicken auf die vermutliche Aufstellung des Vizemeisters gegen die Breisgauer.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison schon viel Positives geleistet – zu drei Bundesligasiegen in Folge hat es allerdings noch nicht gereicht. Insofern würde ein Erfolg über den Sportclub nach dem 1:0 von Augsburg und dem 2:1 gegen Leipzig an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der MHP-Arena ein Novum sein. Ohnehin hat der Vizemeister mit den Freiburgern zum Start der Rückrunde noch eine Rechnung offen – verlor man doch das ersten Saisonspiel im Breisgau mit 1:3.

Gegen Leipzig hatte Maximilian Mittelstädt noch angeschlagen pausieren müssen – jetzt meldet sich der Linksverteidiger wieder fit zurück und wird gegen die Elf von Trainer Julian Schuster in der Startelf erwartet. „Wir nehmen erst mal dieses Spiel an – und schauen nicht auf Dienstag“, sagt Hoeneß. Dennoch wird auch der VfB-Trainer die Partie in der Champions League bei Slovan Bratislava im Hinterkopf haben, wo gewonnen werden muss, will der Club seine Chancen auf die K.o.-Zwischenrunde wahren.

Wahrscheinlich ist es daher, dass Hoeneß gegen Freiburg ein paar geplante Startelf-Spieler für Bratislava draußen lässt. Dies könnte für Chris Führich genauso gelten wie für Josha Vagnoman oder Deniz Undav. Da Nick Woltmade international nicht gemeldet ist, kann er gegen den SC Gas geben.

Die voraussichtliche Aufstellung des VfB gegen den SC Freiburg finden Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!