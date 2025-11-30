Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen den Hamburger SV spielen lassen

12 Auch im Duell beim Hamburger SV will sich VfB-Trainer Sebastian Hoeneß wie zuletzt in Deventer möglichst über einen Sieg freuen. Foto: IMAGO/Ulrich Hufnagel

An diesem Sonntag (15.30 Uhr) kommt es zum ersten Bundesligaduell mit dem Hamburger SV seit 2018. Mit dieser Aufstellung wird der VfB im Volksparkstadion erwartet.











Es ist das alte Duell zweier Bundesliga-Traditionsvereine, das es im deutschen Fußball-Oberhaus zuletzt im Frühjahr 2018 gegeben hat. Wenn der VfB Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr) beim Hamburger SV antritt, dann ist das auch ein Aufeinandertreffen zweier Größen des deutschen Fußballs: In der ewigen Tabelle der Bundesliga liegt der VfB auf Platz vier, der HSV folgt zwei Positionen dahinter auf Rang sechs.

Blickt man auf die aktuelle Tabelle, dann sind die Rollen allerdings klar verteilt – trotz des Heimrechts der Hamburger. Der VfB ist ein Spitzenteam, während der HSV nach sieben Jahren in der zweiten Liga als Vierzehnter gerade erst wieder dabei ist, unter Trainer Merlin Polzin seine Rolle in der Bundesliga zu finden.

Bei den Stuttgartern wird die Rückkehr von Josha Vagnoman erwartet, der sein 100. Spiel im Trikot des VfB absolvieren würde – und dessen Wurzeln beim HSV liegen. Hier wurde der 24-Jährige einst zum Fußballprofi ausgebildet.

Die erwartete Aufstellung des VfB in Hamburg finden Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!