Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß gegen den 1. FC Köln spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß gegen den 1. FC Köln spielen lassen

12 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist mit seinem Team im Heimspiel gegen den 1. FC Köln der klare Favorit. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Nach der Niederlage auf St. Pauli will der VfB gegen die Geißböcke wieder punkten. Wir haben die mögliche Aufstellung des VfB für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln.











Im Hinspiel in der Domstadt hat der VfB erst eine Szene mit Hallo-Wach-Effekt benötigt, um in Fahrt zu kommen: Jakub Kaminski traf nach vier Minuten zum 1:0 für den Aufsteiger 1. FC Köln, ehe Ermedin Demirovic und Josha Vagnoman die Partie zu einem 2:1-Auswärtssieg für die Stuttgarter drehten.

Trotz der jüngsten Niederlage beim FC St. Pauli geht der VfB an diesem Samstag (18.30 Uhr) im Topspiel der Fußball-Bundesliga als Favorit in die Partie gegen den FC. Seit dem 0:5 am Nikolaustag 2025 gegen den FC Bayern hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nicht mehr im eigenen Stadion verloren.

Mit 23 Punkten stehen die Kölner um ihren Trainer Lukas Kwasniok („Wir können nur die Leistung beeinflussen, indem wir das Maximum geben. Das Ergebnis aber nicht zwangsläufig“) auf dem zehnten Platz der Tabelle. Um dem Karnevalstrubel zu entgehen, sind sie bereits am Donnerstag abgereist – und haben auf ihrem Weg nach Stuttgart auf dem Campus des DFB in Frankfurt Station gemacht.

Beim VfB steht hinter dem Einsatz von Angelo Stiller (Erkältung) ein Fragezeichen. Tiago Tomas und Luca Jaquez kehren in den Kader zurück. Nikolas Nartey wird für das Spiel nicht rechtzeitig fit.

In unserer Bildergalerie sehen Sie die erwartete Aufstellung des VfB gegen den Aufsteiger 1. FC Köln. Viel Spaß beim Durchklicken!