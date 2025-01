Aufstellung des VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß beim FSV Mainz 05 spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß beim FSV Mainz 05 spielen lassen

12 Hat mit seinem Team in diesem Jahr noch keinen Punkt abgegeben: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: IMAGO//Grant Hubbs

Nach seiner Auszeit in der Königsklasse wird Nick Woltemade in die Startelf des VfB beim Gastspiel im Mainz an diesem Samstag (15.30 Uhr) zurückkehren. Wer sonst noch spielt, erfahren Sie hier.











Der VfB Stuttgart möchte in der Partie beim FSV Mainz 05 möglichst seinen vierten Platz in der Bundesliga verteidigen. Doch dafür ist an diesem Samstag (15.30 Uhr), vier Tage nach dem 3:1-Sieg bei Slovan Bratislava in der Champions League, eine weitere Kraftanstrengung notwendig.

„Das ist eine richtig spannende Aufgabe. Sie haben insbesondere zu Hause schon einige Hochkaräter geschlagen, haben die letzten vier Heimspiele gewonnen“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Auftritt beim auf Platz sechs liegenden Überraschungsteam der Saison: „Allgemein ist es in Mainz immer hitzig, das wird ein heißes Spiel.“

Fehlen wird in Mainz der gelbgesperrte Enzo Millot, der womöglich ohnehin nicht gespielt hätte. Schließlich steht dem VfB am Mittwoch dann der große Champions-League-Showdown gegen Paris Saint-Germain ins Haus. Doch Hoeneß legt den Fokus zunächst voll auf Mainz. „Es ist womöglich der Fall, dass sich außerhalb des Clubs viele mit dem Paris-Spiel beschäftigen“, sagt Hoeneß: „Bei uns ist es aber definitiv nicht so.“

Wobei der VfB-Trainer wie gehabt die Einsätze seiner Profis von der Belastung her gut steuern muss: Josha Vagnoman, Deniz Undav oder Chris Führich sind daher Kandidaten für eine Auszeit.

Wir haben die voraussichtliche Aufstellung des VfB in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!