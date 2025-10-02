VfB Stuttgart in der Europa League: So dürfte Sebastian Hoeneß beim FC Basel spielen lassen

12 In der Partie beim FC Basel wird Sebastian Hoeneß seine Startelf wieder auf einigen Positionen ändern. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Beflügelt von zuletzt drei Siegen in Serie tritt der VfB an diesem Donnerstag (21 Uhr) mit breiter Brust beim Schweizer Meister FC Basel an. Im zweiten von acht Spielen der Ligaphase der Europa League will das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 2:1-Auftakterfolg über Celta Vigo vor rund 36 000 Fans im ausverkauften Sankt-Jakob-Park von Basel möglichst nachlegen.

„Wir müssen allerdings an unser Limit gehen, wenn wir in Basel bestehen wollen. Es geht auch darum, den Gegner in Situationen zu bringen, die er möglicherweise aus der Schweizer Liga nicht kennt“, sagte Hoeneß auf dem Pressepodium des St. Jakob-Park. Zumindest die Generalprobe ist dem FCB um Trainer Ludovic Magnin missglückt: Gegen den FC Luzern gab es am Sonntag im eigenen Stadion ein 1:2.

Durch die vielen Spiele – bereits am Sonntag geht es in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim – wird Hoeneß in seiner Startelf weiter rotieren. „Wir sind in einer Phase, in der wir durch die vielen Spiele dem Kader Vertrauen schenken müssen.“ Erwartet wird daher, dass neben Maximilian Mittelstädt auch Jamie Leweling zurück in die Startelf kommt. Derweil könnte Chema erneut Kapitän Atakan Karazor ersetzen.

