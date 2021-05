So will Pellegrino Matarazzo die vielen Ausfälle auffangen

12 VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo (re.) kann immerhin auf seinen Toptorjäger Sasa Kalajdzic (bisher 16 Treffer) zurückgreifen. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart geht mit einer ausgedünnten Personaldecke ins letzte Saisonspiel gegen DSC Arminia Bielefeld. Wir haben die Elf zusammengestellt, mit der Trainer Pellegrino Matarazzo trotz der vielen Verletzten voraussichtlich ins Rennen gehen wird.

Stuttgart - Das Hinspiel bei Arminia Bielefeld wirkt nach. Mit 0:3 verlor der VfB Stuttgart und bot eine seiner schwächsten Saisonleistungen in der Fußball-Bundesliga. „Das nervt mich immer noch, und ich verspüre große Lust, es wieder gutmachen“, sagt der Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Rückspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) in der Mercedes-Benz-Arena.

Dabei geht es für die Gäste aus Ostwestfalen um den Klassenverbleib. „Sie werden beißen, kratzen und auch spucken“, sagt Matarazzo und fordert von seiner Mannschaft ebenfalls die Bereitschaft, alles für den Sieg geben zu wollen.

Der VfB spielt um einen gelungen Saisonabschluss und um die Möglichkeit, als Tabellensiebter noch in die Conference League einzuziehen. „Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Spieler die Chance wittert, noch in das internationale Geschäft hineinzurutschen“, sagt der Trainer. Er selbst will dies jedoch nicht als Ziel ausgegeben.

Personell muss Matarazzo weiterhin Ausfälle verkraften. Neben den Langzeitverletzten fehlen auch Nicolas Gonzalez und Mateo Klimowicz. Hinter dem Einsatz von Konstantinos Mavropanos steht ein Fragezeichen. Wataru Endo fehlt gelbgesperrt.

Wie die mögliche Startelf des VfB Stuttgart im abschließenden Heimspiel an diesem Samstag gegen Arminia Bielefeld aussehen könnte, sehen Sie in der Bilderstrecke.