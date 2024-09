Aufstellung der Stuttgarter: So will der VfB gegen Borussia Dortmund spielen

So will der VfB gegen Borussia Dortmund spielen

12 Ein Höhepunkt jagt den nächsten: Nach dem Gastspiel bei Real Madrid empfängt der VfB an diesem Sonntag den Bundesliga-Topclub Borussia Dortmund. Foto: IMAGO//Pressefoto Rudel/Michael Treutne

Am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es an diesem Sonntag (17.30 Uhr) für den VfB zum Spitzenspiel in der ausverkauften MHP-Arena gegen Borussia Dortmund. Wir haben die mögliche Aufstellung der Stuttgarter.











Zum Ausklang seiner englischen Woche mit drei Spielen in acht Tagen bekommt der VfB Stuttgart einen weiteren Topclub serviert: An diesem Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) empfängt die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß („der BVB ist sehr gut in die Saison reingekommen“) das Spitzenteam von Borussia Dortmund.

Dabei kommt es auch zum Wiedersehen mit zwei alten Bekannten: Zum einen ist dies Serhou Guirassy, der in der Vorsaison 28 Bundesligatore für den VfB in 28 Partien schoss – und der nun in der Startelf von Borussia Dortmund erwartet wird.

Darüber hinaus ist auch der ehemalige Stuttgarter Kapitän Waldemar Anton zum BVB gewechselt. Das hat nicht jedem Fan geschmeckt, da Anton zuvor wiederholt seine Treue zum VfB bekundet hatte, ehe er doch dem lukrativen Angebot aus Dortmund nicht widerstehen konnte.

Doch auch ohne ihre beiden Stützen der Vorsaison haben die Stuttgarter zuletzt in der Bundesliga in Gladbach mit 3:1 gewonnen. Nun sollen gegen den BVB weitere Punkte folgen. „Eine große Rotation wird es nicht geben“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß zwar trotz der englischen Woche mit dem Spiel bei Real Madrid am Dienstag. Doch ein wenig frisches Personal dürfte er in seiner Startelf auf den Platz bringen. Die mögliche Aufstellung des VfB für die Partie gegen Dortmund finden sie in unserer Bildergalerie.