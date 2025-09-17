Aufsteiger des Jahres: Der Überflieger aus dem Remstal

1 Cédric Staudenmayer ist nun zum „Aufsteiger des Jahres“ gewählt worden. Foto: privat

Wer im Cédric einen Tisch bekommen möchte, muss ein halbes Jahr im Voraus planen. Doch wie schmeckt es beim Koch, der vom Feinschmecker zum Aufsteiger des Jahres gekürt wurde?











Es gibt einige Gäste, die denken, das Internet sei kaputt, erzählt Cédric Staudenmayer und lacht. Das Buchungssystem des Restaurants Remstal wird online freigeschaltet und schwuppdiwupp sind die Plätze weg – schneller als Klopapier zu Corona-Zeiten. Man muss natürlich dazu sagen, dass man hier nicht von Festzelt-Dimensionen redet. Es sind mal zehn, mal 16 Gäste am Abend, weil das Konzept nicht mehr Kapazitäten zulässt. Aber gerade in Zeiten, in denen die Gastronomie über Gästeschwund jammert, scheint es geradezu perfekt zu funktionieren. Das hat gleich mehrere Gründe.