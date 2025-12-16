Aufsichtsrat des VfB Stuttgart: Porsche hat sich entschieden – Meschkes Nachfolge beim VfB geregelt

Der frühere Topmanager des Sportwagenherstellers scheidet bekanntlich aus dem VfB-Kontrollgremium aus. Robert Ader folgt ihm nach, doch in den Präsidialausschuss rückt ein anderer auf.
Lutz Meschkes Nachfolge im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart ist geklärt. Nach Informationen unserer Redaktion entsendet der Anteilseigner Porsche künftig Robert Ader in das Kontrollgremium des Fußball-Bundesligisten. Meschke, der den Einstieg des Sportwagenherstellers als VfB-Investor maßgeblich vorangetrieben hatte, scheidet bekanntlich zum Jahresende aus.