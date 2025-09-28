Aufruf zum kreativ werden: Maskottchen gesucht: Wettbewerb für Esslingens Jubiläum

1 Wie wird Esslingens Maskottchen wohl aussehen? Foto: Stadt Esslingen

Im Oktober sind kreative Köpfe gefragt. Die Stadtverwaltung in Esslingen hat einen Gestaltungswettbewerb für das Jubiläums-Maskottchen der Stadt ausgeschrieben.











Die Stadt wird 1250 Jahre alt. Für das große Jubiläum im Jahr 2027 wird ein Maskottchen gesucht. Das Besondere: Esslingens Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihre eigene Ideen einzureichen. „Egal ob jung oder alt, ob Hobbyzeichnerin oder Bastelfan, Schulklasse oder Kreativbüro, jede und jeder darf Vorschläge einbringen, ob gezeichnet, digital entworfen, gemalt oder gebastelt“, erklärt Oberbürgermeister Matthias Klopfer in einer Mitteilung.

Das Maskottchen solle Esslingen auf eine kreative Weise repräsentieren, mit Bezug zu Esslingens Geschichte und Gegenwart. Dabei sei alles erlaubt: ob Figur, Tier oder Fabelwesen. Minderjährige Teilnehmer brauchen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.

Vom 1. bis zum 31. Oktober dieses Jahres können Vorschläge entweder über Mail: jubilaeum2027@esslingen.de oder per Post (Adresse: Stadt Esslingen, Büro des Oberbürgermeisters, Simone Lämmle, Rathausplatz 2, 73728 Esslingen) bei der Stadtverwaltung eingereicht werden. Das städtische Organisationskomitee wird bis zum Jahresende über das Maskottchen entscheiden und es beim Neujahrsempfang am 12. Januar 2026 erstmals in der Öffentlichkeit vorstellen.

„Ich freue mich auf viele kreative Ideen und bin sehr gespannt, welches Maskottchen uns durch das Jubiläumsjahr 2027 begleiten wird“, wird OB Klopfer zitiert.

Alle Informationen rund um den Maskottchenwettbewerb und das Stadtjubiläum 2027 gibt es unter: www.BesondersSeit777.de.