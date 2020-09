Unterricht in Zeiten von Corona Klassen an 15 Schulen in elf Städten im Kreis Esslingen in Quarantäne

Steigende Corona-Zahlen sorgen für steigende Besorgnis. Auch an den Schulen und Kitas. Im gesamten Landkreis Esslingen wurden Klassen an 15 Schulen in elf Städten und Gemeinden in Quarantäne geschickt. Allein in Nürtingen sind vier Schulen von der Maßnahme betroffen. Dagegen kam es nur an zwei Kitas im Kreis zu Gruppenschließungen.