Aufregung in Ostfildern: Ominöser Rettungswagen beschäftigt die Polizei

1 Dieses geparkte Fahrzeug ist zahlreichen Menschen aufgefallen. Foto: Jürgen Bock

Ein Rettungsfahrzeug, das wochenlang scheinbar herrenlos an einem Gebüsch geparkt ist? Das kommt diversen Menschen in Ostfildern-Kemnat mysteriös vor. Mancher fürchtet gar ein Verbrechen. Die Lösung ist kurios.











Die Rettungswagen in Baden-Württemberg sind in den vergangenen Jahren im Dauerbetrieb. Die Zahl der Einsätze erhöht sich stetig, die Retter kommen kaum hinterher. Sehr merkwürdig mutet es deshalb an, wenn ein solches Auto wochenlang scheinbar herrenlos am Rande eines Gewerbegebiets parkt. So ging es auch diversen Menschen in Ostfildern-Kemnat. Denen fiel in der Zeppelinstraße bereits vor einigen Wochen ein Rettungswagen auf. „Er steht verlassen direkt an einem Gebüsch“, sagt einer der Beobachter. Mit Blaulicht und Aufdrucken des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Schnell taucht die Frage auf, ob womöglich etwas passiert sein könnte. Der Vollzugsdienst der Gemeinde wird gerufen, der informiert auch die Polizei.