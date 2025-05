Auflagen für Feste in Stuttgart: Sicherheitsbedenken: Henkersfest muss umziehen

Auflagen für Feste in Stuttgart

1 Das beliebte Henkersfest auf dem Wilhelmsplatz hat im vergangenen Jahr 30. Geburtstag gefeiert – jetzt folgt ein Ortswechsel. Foto: Lichtgut/Julian Rettig (Archiv)

Nach mehreren Anschlägen mit Autos steht jedes Fest auf dem Prüfstand. In Stuttgart arbeiten Stadt und Veranstalter eng zusammen. Ein Platz bereitet Sorgen.











Das Henkersfest hat im vergangenen Jahr seine 30. Auflage auf dem Wilhelmsplatz gefeiert. Dass es die letzte Feier dieser Art an dieser Stelle sein würde, hätte Mitbegründer Michael Helmstädter damals wohl nicht vermutet. „Wir müssen das Fest verlegen“, sagt er jetzt. Nicht weit, immerhin. „Wir ziehen hundert Meter weiter in die Altstadt“, so Helmstädter.