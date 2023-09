1 Der Esslinger Bahnhof – ein Brennpunkt? Die Stadt sagt Nein. Foto: Akiko Lachenmann

„Nett hier. Aber waren Sie schon einmal am Esslinger Bahnhof?“ – so spottet ein Aufkleber, der zwei messerstechende Knaben zeigt und offenbar überregional verbreitet ist. Situationsbeschreibung oder Übertreibung?











Eine solche Außenwirkung ist der Stoff, aus dem Stadtmarketing-Alpträume sind. Statt auswärtigen Kunden die Kunde von einer sympathischen, sehenswerten und natürlich wirtschaftlich attraktiven Stadt unterzujubeln, klebt da dieser Aufkleber: zwei messerbewehrte Knaben, die sich in eindeutig krimineller Absicht an eindeutig genanntem Tatort an den Kragen gehen; in diesem Fall am Esslinger Bahnhof. Das Ganze hämisch verpackt als Parodie des viel verspotteten, gerade deswegen erfolgreichen Landeswerbeslogans „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ Auf dem Jux-Aufkleber mit den beiden Nachwuchs-Messerstechern und dem wenig spaßigen Realitätsbezug heißt es: „Nett hier. Aber waren Sie schon mal am Esslinger Bahnhof?“ Entdeckt hat ihn eine Kollegin auf einer hässlichen Betonmauer in Duisburg. Im Hintergrund erhebt sich allerdings das städtische Theater, ein nobler klassizistischer Musentempel. Gleichwohl: Eher als mit hehrer Kultur verbindet man die Ruhrpott-Metropole mit Arbeitslosigkeit und einer Kriminalitätsrate, die mehr als doppelt so hoch liegt wie in Esslingen (9363 Straftaten pro 100 000 Einwohnern im Jahr 2022 gegenüber 4393). Ausgerechnet dort wird unser lauschiges Städtchen als Brennpunkt verunglimpft, wenn auch nur mit einer einzigen Problem-Ecke?