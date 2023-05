10 Auf dem Weg in die Westminster Abbey: Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte. Foto: AFP/ANDREW MILLIGAN

Ein besonderer Leckerbissen für Royal-Fans: Auf ihrem Instagram-Kanal teilen die Wales’ ein Video mit Impressionen des Krönungstages. Eingefangen wird auch eine entzückende Reaktion der aufgeregten Charlotte.















Link kopiert

Eine aufgeregte Prinzessin Charlotte muss erst einmal tief Luft holen, bevor sich ein hingerissenes Lächeln auf ihrem Gesicht ausbreitet. Aufgeregt plappernd steigen sie und ihr Bruder Prinz Louis in die wartenden Limousinen, ihre Mutter Prinzessin Kate raft den Rock ihrer Alexander-McQueen-Robe. Prinz William hält die Schleppe seines Umhangs des Hosenbandordens hoch, damit sie nicht am Boden schleift.

Auf Instagram haben die Wales’ am Samstagabend ein besonderes Hinter-den-Kulissen-Video der Krönung von König Charles III. geteilt.

Mit dem Video, das noch weitere Impressionen des Krönungstages zeigte, bedankten sie sich beim britischen Volk und bei „allen, die es möglich gemacht haben“. „What. A. Day.“ schrieb das Instagram-Team des Thronfolgerpaares.

Williams Vater, König Charles III., war am Samstagmittag in der Westminster Abbey in London gekrönt worden. Dabei kam es zu einer besonderen Geste zwischen Vater und Sohn. Nachdem William in seiner Rolle als Prince of Wales seinem Vater als „liege man of life and limb“, dem ersten Gefolgsmann des Monarchen, die Treue geschworen hatte, küsste er Charles auf die Wange. „Thank you, William“, murmelte der König mit einem gerührten Lächeln. Kurz sah es so aus, als müsse der Monarch eine Träne wegblinzeln.