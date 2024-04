Aufgebrachter Mob in Pforzheim: Polizei rückte zu Kfz-Zulassungsstelle aus

1 Die Polizei rückte in Pforzheim wegen einer aufgebrachten Menschenmenge vor der Kfz-Zulassungsstelle aus (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Eine aufgebrachte Menschengruppe hat am Donnerstag für einen Polizeieinsatz vor der Kfz-Zulassungsstelle in Pforzheim gesorgt. Die 30 bis 40 Menschen seien wütend gewesen, da deren Aufträge an diesem Tag von der Behörde nicht mehr bearbeitet werden sollten, so ein Polizeisprecher am Samstag.

Grund dafür sollen kurzfristige Personalausfälle gewesen sein. Zuvor hatte die „Pforzheimer Zeitung“ berichtet. Die Gruppe soll dann vor der Behörde Ärger bereitet haben, sagte der Polizeisprecher.

Daraufhin rückten mehrere Streifen an, die ihren Einsatz nach rund 30 Minuten beenden konnten, weil die Gruppe sich schließlich auflöste.

Pforzheim ist nicht die einzige Stadt in Baden-Württemberg mit Problemen bei der Kfz-Zulassung: Auch in der Landeshauptstadt Stuttgart kommt es immer wieder zu langen Schlangen und verärgerten Bürgerinnen und Bürgern. Derzeit sorgen Schwierigkeiten mit der Software immer wieder für Frust bei den Autobesitzern.