1 Impfen auf einer Alm in Bayern: Bald sollen die Booster-Impfungen starten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Baden-Württemberg soll Anfang September mit den Auffrischungsimpfungen bei älteren Personen und Vorerkrankten begonnen werden. Aber noch sind viele Fragen offen.

Stuttgart - Am 1. September soll es eigentlich los gehen mit den Auffrischungsimpfungen für Ältere und Vorerkrankte in Baden-Württemberg. In der jüngsten Konferenz der Gesundheitsminister ist das bestätigt worden. Aber noch sind gar nicht alle Details über das Prozedere geklärt. „Bisher gibt es ja nur eine Absichtserklärung der Politik. Der wissenschaftliche Rahmen fehlt noch. Also ist noch nicht klar, in welchem Zeitraum die Auffrischung vorgenommen werden soll, welche Personengruppen, welcher Impfstoff und in welcher Dosierung“, sagte Kai Sonntag, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg unserer Zeitung.