Auffahrunfall in Wendlingen: Auto prallt nach Unfall gegen Mauer – drei Verletzte

1 Ein VW prallte nach einem Auffahrunfall bei Wendlingen am Neckar gegen eine Mauer. Foto: SDMG/Kaczor

Nach einem Auffahrunfall bei Wendlingen werden am Freitagnachmittag mehrere Menschen leicht verletzt. Offenbar spielte dabei die tief stehende Sonne eine Rolle.











Drei Personen sind nach einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag auf der K1219 bei Wendlingen (Landkreis Esslingen) leicht verletzt worden – darunter ein zehnjähriges Mädchen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach fuhr eine 35-Jährige mit ihrem VW im Bereich eines Kreisverkehrs auf einen vorausfahrenden Mercedes auf. Offenbar wurde die Frau, die mit einer Zehnjährigen im Auto unterwegs war, durch die Sonne geblendet und sah dadurch zu spät, dass das Auto vor ihr verkehrsbedingt langsamer wurde.

Der VW wurde laut Polizei durch den Aufprall abgewiesen und prallte gegen eine Mauer neben dem Fahrbahnrand. Der Rettungsdienst brachte die 35-Jährige, das junge Mädchen und die 29-jährige Fahrerin des Mercedes in Kliniken. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.