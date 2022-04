1 Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine Autofahrerin musste am Samstagmittag in Reichenbach (Kreis Esslingen) abbremsen, da ein Traktor-Gespann vor ihr angehalten hatte. Der Fahrer eines anderen Traktor-Gespanns hinter der Autofahrerin bemerkte dies zu spät und verursachte einen Unfall.















Glimpflich verlaufen ist ein Verkehrsunfall am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr in Reichenbach, an dem zwei Traktoren und ein Pkw beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilte, musste ein 54-jähriger Fahrer eines Traktor-Gespanns auf der Schorndorfer Straße in Richtung Lichtenwald an einer Engstelle am Ortsende verkehrsbedingt anhalten. Eine 73-jährige Autofahrerin hinter ihm bremste daraufhin ab und kam zum Stehen. Der Fahrer eines weiteren Traktor-Gespann hinter der Autofahrerin bemerkte dies allerdings zu spät und fuhr auf das Auto der 73-Jährigen auf.

Durch den Aufprall wurde der Wagen auf den einachsigen Anhänger des vorderen Traktor-Gespannes geschoben. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Unfall niemand. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.