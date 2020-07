Auffahrunfall in Nürtingen

1 Bei dem Unfall in Nürtingen erlitten zwei Personen leichte Verletzungen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Nicht schnell genug reagiert hat ein Fahrer in Nürtingen, als ein Auto vor ihm abbremste. Die Folge: Zwei Autos sind kaputt, zwei Personen leicht verletzt.

Nürtingen - Zwei Mal wirtschaftlicher Totalschaden und zwei Leichtverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung Hochwiesenstraße / Hohes Gestade in Nürtingen im Kreis Esslingen ereignet hat.

Ein 71-Jähriger war, so berichtet die Polizei, gegen 13 Uhr mit seinem Ford in der Hochwiesenstraße in Richtung Oberensingen unterwegs und bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 25-jährige Renaultfahrerin bis zum Stillstand abbremsen musste.

Er reagierte nicht schnell genug und krachte mit seinem Wagen so heftig ins Heck des Renault, dass dieser noch auf einen davor stehenden Mini eines 18-Jährigen geschoben wurde.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die Fahrerin des Renault und der Fahrer des Mini leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich.

An den beiden bereits älteren Fahrzeugen, dem Ford und dem Renault, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt.