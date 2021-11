Auseinandersetzung in Kirchheim unter Teck 34-Jährigem wird schwere Stichverletzung zugefügt

In einer städtischen Unterkunft in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) kam es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung, bei der einem 34-Jährigen eine schwere Stichverletzung zugefügt wurde. Die Polizei fahndet nach dem Täter.