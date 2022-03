Auffahrunfall in Kirchheim/Teck

Bei einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in der Steingaustraße in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) wurde am Montagnachmittag ein Beifahrer verletzt.















Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Montagnachmittag in der Steingaustraße in Kirchheim/Teck ereignet.

Nach Angaben der Polizei war ein 19-Jähriger mit seinem Auto gegen 15.45 Uhr in Richtung Henriettenstraße unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende 53-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf sie auf. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 53 Jahre alten Frau noch auf das davorstehenden Auto eines 78-Jährigen aufgeschoben. Dabei erlitt ein 14-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.