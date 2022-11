1 Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

33 000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Folgen eines Unfalls, der sich Montagmorgen in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ereignete.















Ein 26-Jähriger habe kurz vor 6.30 Uhr mit seinem Audi die Hegelstraße in Richtung Schöllkopfstraße befahren. An der dortigen Kreuzung bemerkte er wohl zu spät, dass der vorausfahrende 50 Jahre alte Fahrer eines Fords aufgrund der roten Ampel angehalten hatte und fuhr in das Heck des Wagens. Der Ford des 50-Jährigen sei durch die Wucht des Aufpralls noch auf den VW einer 31-Jährigen geschoben worden. Der 50-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine sofortige ärztliche Behandlung sei nicht erforderlich gewesen. Sowohl der Audi als auch der Ford hätten abgeschleppt werden müssen. Laut Polizei kam es in Folge des Unfalls zu kleineren Verkehrsbehinderungen.