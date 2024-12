Auffahrunfall in Esslingen: 15-Jähriger bei Unfall in der Maillestraße verletzt

15-Jähriger bei Unfall in der Maillestraße verletzt

Auffahrunfall in Esslingen

1 Der Jugendliche wurde zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Am Sonntagabend ist ein 15-Jähriger in Esslingen mit seinem Roller auf ein Auto aufgefahren. Er wurde leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht.











Link kopiert

Bei einem Unfall in der Maillestraße in Esslingen ist am Sonntagabend ein 15-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, übersah der Jugendliche wohl wegen eines Schulterblickes, dass das Auto vor ihm bremste.

Der 15-Jährige fuhr gegen 20 Uhr mit einem 16 Jahre alten Sozius von der Vogelsangbrücke nach rechts auf die Maillestraße. Ein 41-Jähriger, der das Auto vor dem Roller fuhr, bremste an der Stoppstelle, was der 15-Jährige offenbar übersah, weil er nach links über die Schulter blickte. Er fuhr auf das Auto auf und stürzte, wobei er leicht verletzt wurde. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 4000 Euro.