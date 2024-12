Auffahrunfall bei Neuhausen: Sechs Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf A8

1 Während der Räumungsarbeiten kam es zu Staus. (Symbolfoto) Foto: Stock Adobe/David Breidert

Bei einem Unfall an der Anschlussstelle Esslingen der A 8 in Richtung München sind am Montagabend sechs Personen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte zu spät bemerkt, dass die Autos vor ihm bremsen mussten.











Bei einem Unfall auf der A8 zwischen Esslingen und Neuhausen wurden am Montag sechs Personen bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verletzt. Nach Angaben der Polizei passierte der folgenschwere Auffahrunfall auf dem Ausfädelungsstreifen der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen.

Eine 21-Jährige wechselte gegen 17.40 Uhr mit ihrem BMW von der Autobahn auf die rechte Spur, um in Richtung Esslingen abzufahren. Wegen eines Rückstaus musste sie dabei vollständig anhalten.

Auffahrunfall mit Wucht

Eine 35-Jährige, die in einem VW Touran hinter ihr fuhr, bemerkte dies und hielt ebenfalls an. Ein 57-Jähriger, der einen VW Tiguan fuhr und ebenfalls von der Autobahn auf die Ausfahrt wechselte erkannte die stehenden Autos aber offenbar zu Spät und fuhr auf den anderen VW auf. Dieser wurde durch die Wucht auf den BMW aufgeschoben. Die beiden Fahrerinnen und der Fahrer wurden verletzt, ebenso wie drei weitere Personen im Alter zwischen 20 und 21 Jahren, die im BMW mitfuhren. Alle sechs wurden in Kliniken gebracht.

Stau auf A 8 in Richtung München

Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Zudem musste die rechte Spur der Autobahn und die Ausfädelungsspur für etwa eine Stunde gesperrt werden, was im Feierabendverkehr für Stau sorgte.