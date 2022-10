Unerwartete Bremsung führt zu Schaden in Höhe von 10.000 Euro

1 Die Autofahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Malte Christians

Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag für Stau auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen gesorgt. Ein Lkw war dort in einen Kleinwagen gekracht.















Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen gesorgt. Eine 39-Jährige war laut Polizei gegen 16.15 Uhr mit ihrem Auto auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als sie auf Höhe Plattenhardt (Kreis Esslingen) plötzlich ohne Grund stark gebremst haben soll. Der 24 Jahre alte Lenker eines hinterherfahrenden Lkw versuchte daraufhin ebenfalls noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Die Autofahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten mit einem Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste mit Hilfe einer Putzmaschine gereinigt werden. Der Verkehr musste in dieser Zeit über die linke Fahrspur geleitet werden. Gegen 18.45 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.