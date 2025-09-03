Auffahrunfall auf B10: Zusammenstoß sorgt bei Esslingen für Stau

1 Durch den Unfall kam es am Mittag zu Verkehrsbehinderungen. (Symmbolfoto) Foto: imago images/Future Image

Am Dienstagmittag hat ein Auffahrunfall auf der B10 bei Esslingen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Eine Person wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.











﻿ Am Dienstagmittag hat sich auf der B10 bei Esslingen-Brühl ein Auffahrunfall ereignet. Kurz nach 13 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Renault Clio auf der linken Spur in Richtung Stuttgart. Nach Angaben der Polizei krachte sie auf einen Mercedes, dessen 67-jähriger Fahrer zuvor wegen des Verkehrs hatte abbremsen müssen.

Der Mann erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Gegen 14 Uhr war die Unfallstelle wieder frei, zuvor kam es zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Stuttgart.