Auffahrt zur A 8 bei Leinfelden-Echterdingen: 14.000 Euro Schaden bei Unfall auf Kreuzung

1 Die Polizei sichert eine Unfallstelle. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stefan Puchner

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat am Montag ein 30-Jähriger einen schadensträchtigen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei nahm der Mann an einer ausgefallenen Ampel einem 45-Jährigen die Vorfahrt.











Ein 30-Jähriger hat am Montagvormittag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) beim Abbiegen einen Unfall verursacht. Der Mann war gegen 11.20 Uhr mit seinem Mazda auf der Maybachstraße in Richtung Auffahrt zur Autobahn A8 unterwegs. An der Einmündung zum Fasanenweg, wo die Ampel ausgefallen war, wollte er nach links abbiegen. Dabei hat er laut Polizei Reutlingen den Vorrang eines entgegenkommenden Alfa Romeo missachtet, den ein 45-Jähriger geradeaus durch den Kreuzungsbereich lenkte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Alfa Romeo wurde allerdings so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Mazda blieb fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro. Die Einmündung war durch Verkehrszeichen geregelt, da die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt ausgefallen war.