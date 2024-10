Auffällige Fahrweise in Filderstadt: Senior gefährdet Straßenverkehr – Polizei sucht Zeugen

1 Ein Senior ist am Samstagmittag mit auffälliger Fahrweise in Filderstadt unterwegs gewesen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Foto: picture alliance/dpa

Ein 87 Jahre alter Mann hat nach Angaben der Polizei am Samstagmittag durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie Geschädigte, die durch den Mann gefährdet wurden.











Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Samstagmittag gegen einen 87-Jährigen. Nach Angaben der Polizei war der Senior gegen 13.20 Uhr mit seinem braunen Mazda 3 in auffälliger und gefährlicher Fahrweise auf der Tübinger Straße von Neckartailfingen in Richtung Auffahrt B 312 und anschließend in Richtung Stuttgart unterwegs. Ein hinter dem 87-Jährigen fahrender Verkehrsteilnehmer wurde auf dessen Fahrweise aufmerksam und verständigte die Polizei. Unter anderem hatte der Senior offenbar an der Abfahrt Aichtal-Nord in Richtung Bonlanden Vorfahrten missachtet, und es war zu gefährlichen Situationen mit dem Gegenverkehr gekommen. Laut Polizei konnte eine Streife das besagte Fahrzeug an der Wohnanschrift antreffen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Demnach hatte der Mann offenbar keine Rauschmittel konsumiert. Die Polizei bittet Zeugen oder Geschädigte, die durch die Fahrweise des Seniors gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.