13 Die Achterbahn reist an. Foto: Andreas Rosar

Die ersten Schausteller sind angereist und bauen ihre Buden und Karussells auf. Nach dem Wochenende soll entschieden werden, wie gefeiert werden kann.















Eines ist immerhin schon mal klar: Das 82. Stuttgarter Frühlingsfest wird mit zwei Jahren Verspätung am Karsamstag beginnen. Welche Regeln allerdings gelten, wie viele Menschen gleichzeitig kommen dürfen, ob sie Masken tragen müssen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sein müssen, ob der Cannstatter Wasen eingezäunt werden muss, das ist alles noch nicht klar.

Coronaverordnung läuft aus

Darüber werden die Veranstalterin, die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, und die beteiligten Ämter der Stadt Anfang nächster Woche reden. Denn bis zum Samstag, 2. April, gilt noch die neue Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg, die die Regierung Mitte März verkündet hatte, um zumindest bis zum Ende der Übergangsfrist an eben jenem 2. April an bestimmten Regeln festzuhalten. Nach derzeitigem Stand der Dinge werden dann auch die Maskenpflicht in Innenräumen und die 3G-Zugangsregel fallen.

Wie viele Beschicker kommen?

„Wir wissen es einfach noch nicht genau, in welcher Form die städtischen Ämter die Genehmigung erteilen“, sagt Sprecher Jörg Klopfer, „deshalb warten wir noch das Wochenende ab.“ Derzeit plant man den Aufbau des Platzes ohne Zugangsbeschränkung. 250 Beschicker sind zugelassen. Für viele von ihnen ist es seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren der erste Festplatz, auf dem sie ihre Buden und Karussells aufbauen.

Start ist am Karsamstag

Die großen Fahrgeschäfte wie Achterbahn, Riesenrad und Wildwasserbahn sind schon da, laden ab und bauen in aller Ruhe auf. Nicht nur, weil es logischerweise zuvor keine Feste gab, sondern auch, damit der Tüv Zeit hat zu prüfen und zu testen. Fliegende Bauten, so werden die reisenden Riesen der Festplätze in der Behördensprache genannt, brauchen vor der ersten Inbetriebnahme eine Ausführungsgenehmigung, die bis zu fünf Jahre befristet erteilt wird. Und dann erteilt der Tüv an jedem Standort eine Gebrauchsabnahme. Nachdem nun alle diese Geschäfte zwei Jahre nicht aufgebaut, betrieben und getestet wurden, kann es nicht schaden, Muße zu haben für die Prüfung.

Beginnen soll das Frühlingsfest am Karsamstag, dem 16. April. Es endet am Sonntag, dem 8. Mai. Die drei sonst üblichen Festzelte werden wegen der Pandemie allerdings nicht aufgebaut.