1 Ein Transparent der Identitären Bewegung hängt an einem Zaun bei der Demo am Karsamstag. Foto: Andreas Rosar

Der Verfassungsschutz beobachtet die „Querdenker“ seit einem halben Jahr. Auch die Demo am Karsamstag hatten die Experten im Blick. Sie können beziffern, wie viele Extremisten unter den Demonstrierenden waren.

Stuttgart - Auch wenn noch nicht endgültig feststeht, ob die Coronademos am Wochenende laufen: Gruppen aus dem linken Spektrum trommeln schon eifrig zum Gegenprotest. Für sie ist das, was sich unter dem Label „Querdenken“ sammelt, eine rechte Bewegung. Dass sich Extremisten in den Coronaprotest einreihen, bestätigt der Verfassungsschutz. Er beobachtet die Bewegung seit November 2020 – auch die Demo am Karsamstag hatte er im Blick.