Auf Weg zum Wasen: Kind aus Esslingen vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Eine Zwölfjährige aus Esslingen will das Frühlingsfest besuchen – und kehrt nicht zurück. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Foto nach ihr.











Die Kriminalpolizei fahndet nach einem seit Samstag, 10. Mai, vermissten Kind. Die zwölfjährige Hanna Isabell Clauß hatte ihre Wohnanschrift in Esslingen am Abend mit dem Ziel, den Cannstatter Wasen zu besuchen, verlassen und ist seitdem verschwunden. Zwischenzeitlich bestand wohl einmal nachrichtlicher Kontakt mit ihr. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Zwölfjährige in einer hilflosen Lage befindet, wird nun auch öffentlich nach ihr gefahndet.

Die Vermisste ist 1,57 Meter groß, von kräftiger Gestalt und hat bunt gefärbte Haare in oranger, blauer und pinker Farbe. Zudem dürfte sie einen blauen Rucksack mit sich führen.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.