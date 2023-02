1 Ein Unbekannter zerkratzt ein Auto und zersticht die Reifen. Gibt es einen Zusammenhang zu einem weiteren Fall? Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Am Dienstag beschädigt eine bisher unbekannte Person einen in Sindelfingen abgestellten Mercedes. Der Unbekannte zerkratzt das Auto und zersticht die Reifen.















- Am Dienstag, 21. Februar, zwischen 19.45 Uhr und 22.30 Uhr hat eine bislang unbekannte Person einen grauen Mercedes B-Klasse mit Calwer Kennzeichen (CW-) beschädigt. Der Pkw stand auf einem Parkplatz einer Sportanlage in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen). Wie die Polizei berichtet, wurden am Mercedes die Fahrertür zerkratzt und der linke Vorderreifen aufgestochen. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Zwischen Mittwoch, 15. Februar und Dienstag, 21. Februar, kam es in einer Tiefgarage in der Straße „Am Feger“ in Sindelfingen ebenfalls zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Citroen C4 mit Böblinger Kennzeichen (BB-). Auch in diesem Fall wurde das Auto zerkratzt, alle vier Reifen zerstochen und ein Sachschaden von mehreren hundert Euro hinterlassen. Ob zwischen den Fällen ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 0 70 31 / 69 70 oder per E-Mail an die Adresse SINDELFINGEN.PREV@polizei.bwl.de, zu melden.