1 Der junge Dominic Fischer tritt beim TSV Köngen in große Fußstapfen Foto: /Oliver Schmid

Ab Sommer wird der 29-jährige Kirchheimer Dominic Fischer Trainer der Verbandsliga-Handballer des TSV Köngen. Nicht nur, dass er den Spielern seine frischen Ansätze vermitteln will – er ist sich sicher, dass auch er viel lernen wird.















Als Handball-Trainer zählt Dominic Fischer zu den Newcomern im Kreis Esslingen. Kein Wunder, er ist ja auch erst 29 Jahre alt. Unbekannt ist Fischer aber nicht. Als Spieler verdiente er sich in verschiedenen Klubs der Region seine Sporen, auch als Coach hat er schon Erfahrungen gesammelt. So trainiert der Kirchheimer derzeit die Bezirksliga-Mannschaft der TG Nürtingen. Ab der kommenden Saison 2023/2024 wird er in die großen Fußstapfen von Sinisa Mitranic treten und die Verbandsliga-Handballer des TSV Köngen unter seine Fittiche nehmen.