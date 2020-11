8 Ein Zeuge meldete den Brand der Blitzersäule gegen 2.10 Uhr. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag einen Blitzer vor dem Neckar Center Esslingen schwer beschädigt. Die Polizei fand brennende Textilien neben dem Gerät.

Esslingen - In der Nacht auf Montag ist eine Blitzersäule an der B10 auf Höhe des Neckar Centers Esslingen-Weil von unbekannten Tätern schwer beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 2.10 Uhr ein Feuer an dem Gerät. Die Beamten hätten daraufhin brennende Textilien an dem Blitzer vorgefunden. Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften an und löschte den Brand. Vermutlich wurde die Säule absichtlich angezündet, die Höhe des Schadens ist noch unklar. Wer hinter dem Anschlag steckt, wird derzeit von der Polizei Esslingen ermittelt.