Auf der Walz: Wandergesellin Caro macht Station in Esslingen

1 Die 28-jährige Tischlerin Caro ist seit mehr als drei Jahren als Wandergesellin unterwegs. Jetzt vertieft sie ihr Wissen im Glasbau bei der Esslinger Firma Gaiser & Fieber. Foto: /Rainer Kellmayer

Wenn sich eine junge Frau nach der Gesellenprüfung auf Wanderschaft begibt, erfordert dies eine gehörige Portion Mut. Diese Courage hatte Caro: Die aus Hamburg stammende Tischlergesellin ist seit mehr als drei Jahren auf der Walz.











Die 28-Jährige ist zu Fuß und per Anhalter weit herumgekommen. „Ich bin quer durch Deutschland gereist und habe in verschiedenen europäischen Ländern gearbeitet.“ Toll sei es in Dänemark, Schweden, Frankreich und der Schweiz gewesen, erzählt die Wandergesellin. Sie habe jedoch auch in Tschechien, Ungarn, Rumänien und Polen sehr schöne Erlebnisse gehabt und viele berufliche Erfahrungen gesammelt. Und wie funktionierte es mit der Kommunikation? „Mit Englisch konnte ich mich ganz gut verständigen, ansonsten halfen Hände und Füße“, erzählt die Weitgereiste.