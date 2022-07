1 Die Polizei bei der Unfallaufnahme auf der Waiblinger Westumfahrung. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Sechs Menschen, darunter fünf Kinder, wurden bei einem Unfall leicht verletzt, der sich am Samstag gegen 15.15 Uhr auf der Waiblinger Westumfahrung ereignet hat. Der 50-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Vito fuhr von Waiblingen in Richtung Fellbach. An der Einmündung in die Schmidener Straße kam ihm eine 27-jährige Opel-Corsa-Fahrerin entgegen, die ohne auf den Gegenverkehr zu achten nach links abbog.

Auch vier Kinder im Vito leicht verletzt

Leicht verletzt wurden der 50-Jährige sowie weitere vier Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren im Vito; im Corsa erlitt zudem ein fünfjähriges Mädchen leichte Verletzungen, so die Auskunft eines Sprechers des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage. Die sechs Verletzten wurden in umliegende Kliniken gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 19 000 Euro. Mit Absperrmaßnahmen und zur Reinigung der Straße waren sowohl die Freiwillige Feuerwehr aus Waiblingen als auch die Straßenmeisterei Weinstadt beschäftigt.