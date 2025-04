Auf der Suche nach dem Glück: Ein Buch stellt Glücksorte im Kreis Esslingen vor

1 „Klein-Venedig“ in Esslingen: Der Rossneckarkanal vermittelt ein Gefühl von „Dolce Vita“. Foto: /Sylvia Horlebein

Wer will das nicht: einen Ort, an dem man glücklich ist? Zwei Autorinnen haben sich auf die Suche gemacht – und 80 Vorschläge zusammengetragen, wo man ihrer Ansicht nach Glück erleben kann.











Malerische Natur, kulinarische Überraschungen oder tierische Begegnungen finden sich in dem Buch „Glücksorte in und um Esslingen“. Die Autorinnen Mareike Fröhlich und Daniela Berg haben sich aufgemacht, Glücksorte im Kreis Esslingen zu suchen. Sie fanden 80 besondere, berührende und magische Orte, die man ihrer Meinung nach besuchen sollte. Wir stellen einige Glücksorte vor.

„Klein-Venedig“ in Esslingen Dicht aneinander gebaute Häuser mit eigenen Bootsanlegestellen, das Wasser fließt unter den Häusern durch oder um sie herum und vermittelt ein Gefühl von „Dolce Vita“. Die bautechnische Meisterleistung machte aus dem Fluss einen nutzbaren Gewerbekanal. Direkt am Wasser entstand so in der Esslinger Altstadt, direkt am Rossneckarkanal, ein romantischer und idyllischer Platz.

Kletterwald in Plochingen Von Ende März bis Anfang November ist es in Plochingen möglich, in bis zu 22 Metern Höhe die Natur aus einer anderen Perspektive zu erleben. Eingebettet in den Schurwald bietet der Klettergarten 14 Parcours – auch für Kinder gibt es genug Abwechslung und Herausforderungen. Dass Sicherheit großgeschrieben wird, zeigt die Auszeichnung als „Safe Park“. Ausgestattet mit Gurt und Helm findet hier ein Erlebnistag für die ganze Familie statt.

Öffentliche Katholische Bücherei in Neuhausen Der betörende Duft von Büchern schwebt durch das alte Gebäude. Fast 20 000 Bücher gibt es hier, verteilt auf zwei Etagen, zusätzlich noch DVDs, Zeitschriften und diverse Tages- und Wochenzeitungen. Die Sessel und Kissen machen deutlich, hier ist pausieren ausdrücklich erwünscht.

Schwätzbänkle an der Inneren Brücke in Esslingen Dieser Ort wird durch die Menschen selbst zu einem Glücksort. In der Mittagspause, nach Feierabend, während der Einkaufstour oder zu jeder anderen Gelegenheit kann man hier Platz nehmen und warten, dass sich jemand für einen Plausch zu einem setzt. So kann man im Gespräch mit fremden Menschen ganz bewusst eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen und das Leben bereichern.

Bei Spaziergängen mit den Alpakas der Familie Schaber kann man den Alltag hinter sich lassen. Foto: Sylvia Horlebein

Alpakafarm Schaber in Nürtingen-Neckarhausen Große dunkle Augen, lange Wimpern, ein weiches Fell und Gelassenheit: Die Alpakas der Familie Schaber schenken eine besondere Begegnung zwischen Menschen und Tier. Bei gemeinsamen Wanderungen mit den Tieren kann man die Ausblicke auf die Schwäbische Alb genießen und Abstand zum Alltag bekommen. Streicheln ist zwar nicht immer erlaubt, trotzdem ist gemeinsame Zeit Balsam für die Seele.

Fräulein Margot in Esslingen Schokolade macht glücklich, sagt man. In dem Esslinger Café Fräulein Margot gibt es aber nicht nur Schokoladenkuchen: Kunstvolle Törtchen mit farbigem Zuckerguss, Bienenstich mit süßer Creme oder auch leckerer Kirschkuchen gehören ebenfalls zum Angebot. Die Auswahl variiert und kommt immer aus der eigenen Backstube. Verschiedene Stühle, ein Möbelmix zwischen Omas Zeiten und der Moderne und für jeden Gast ein freundliches Wort, machen den Besuch zu einer süßen Auszeit.

Im Schopflocher Moor erlebt man den Zauber ruhiger Natur. Foto: Sylvia Horlebein

Schopflocher Moor Mitten in der kargen Landschaft auf der Albhochfläche führt ein scheinbar unnötiger Holzschwellenweg über eine sehr feuchte Wiese. Was so unscheinbar wirkt, ist in Wahrheit ein Hochmoor und ein Naturparadies. Wer hier entlanggeht, erlebt den Zauber ruhiger Natur: Wollgräser und Orchideen bieten Sumpfgrashüpfern, Moorfröschen und Kreuzottern eine Heimat und helfen, in der frischen Luft neue Energie zu tanken.

Atelier Tonschwalbe in Kirchheim In der Keramikwerkstatt ist kein Platz für Hektik und die Probleme des Alltags: Während der Ton geschlagen, geknetet und gerollt wird, ist man ganz im Hier und Jetzt. Die Belohnung ist eine selbst erschaffene Keramik.

Termin Am Samstag, 5. April, lesen die Autorinnen Mareike Fröhlich und Daniela Berg in der Esslinger Buchhandlung Osiander aus ihrem Buch „Glücksorte in und um Esslingen“.