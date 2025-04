Auf der Neckarinsel wird am 4. Mai gefeiert: Frühlingsfest im Tierheim – TV-Hundetrainer Tim Schuck kommt

Auf der Neckarinsel wird am 4. Mai gefeiert

1 Das Tierheim Esslingen stellt beim Frühlingsfest am 4. Mai seine Schützlinge vor. Foto: dpa

Der Hundetrainer Tim Schuck, bekannt aus der Fernsehshow „Top Dog Germany", kommt am Sonntag, 4. Mai, mit seiner Border-Collie-Hündin Yara zum Frühlingsfest ins Esslinger Tierheim auf der Neckarinsel.











Die Hundeshow von Tim Schuck ist ein Höhepunkt des Frühlingsfests im Tierheim Esslingen. Am Sonntag, 4. Mai, um 14 Uhr tritt der erfolgreiche Teilnehmer der Fernsehshow „Top Dog Germany“ mit seiner Border-Collie-Hündin Yara im Tierheim auf der Esslinger Neckarinsel auf. Gefeiert wird von 11 bis 18 Uhr. Bei dem Fest im Nymphaeaweg stellt das Tierheim seine Schützlinge vor.

Der Hundetrainer aus Donzdorf zeigt mit der Hündin Ausschnitte aus der Vorführung über einen Hindernisparcours, mit dem sie es in die Endrunde der TV-Show geschafft haben. „Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Zusammenarbeit zwischen Vier- und Zweibeiner sind das Erfolgsrezept“, schreiben die Veranstalter. Mit Hündin Yara, die Tim Schuck mit acht Wochen bekommen hat, trainiert der 24-Jährige täglich. Ins Esslinger Tierheim bringt er neben Yara noch seine Hunde Taya und Keks mit. „Um so erfolgreich zu sein, sollten die Fellnasen eigentlich nur sicher in ihrem Wesen sein“, ist Tim Schuck überzeugt. Er hat von seinem Preisgeld aus der Fernsehshow 1000 Euro für das Tierheim gespendet.

Tiere warten auf ein neues Zuhause

Die Tiere aus Esslingen zeigen bei einer Hundevorführung ebenfalls, was in ihnen steckt. Dabei haben die Gäste die Möglichkeit, Tiere kennenzulernen, die sie adoptieren können. An verschiedenen Ständen bekommen die Gäste Informationen rund um Tiere und Tierwohl. Es gibt Tassen, Kuscheltiere oder Handarbeiten für den guten Zweck. Eine Tombola mit Preisen hat das Team des Esslinger Tierheims ebenfalls organisiert. Beim Frühlingsfest sorgen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer auch für die Bewirtung der Gäste.