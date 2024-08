Auf der Gutenberger Steige bei Lenningen: Mit dem Motorrad gestürzt

1 Auf der Gutenberger Steige musste die Polizei am Wochenende einen Unfall aufnehmen. Foto: dpa/David Inderlied

Ein Motorradfahrer ist am Wochenende auf der Gutenberger Steige bei Lenningen verunglückt. Der junge Mann war beim Befahren der Gefällstrecke gestürzt.











Am Sonntagmittag ist ein 23-jähriger Mann mit seiner Honda auf der B 465 auf der Gutenberger Steige verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, geriet der 23-Jährige gegen 14 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen beim Befahren der Gefällstrecke Richtung Gutenberg im Bereich einer Kurve offenbar zu nahe an den Straßenrand und stürzte daraufhin.

Motorradfahrer muss in Klinik

Durch den Sturz wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden an dem Motorrad wird von den Ermittelnden auf circa 1000 Euro geschätzt.