Auf der A 81 bei Sindelfingen: Unfall wegen abgefallener Motorhaube

1 Wegen abgefallener Motorhaube: Auffahrunfall auf der A 81. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-pressefoto

Doppelter Schreck für einen 39-jährigen Renaultfahrer auf der A 81: Erst landet die Motorhaube auf der Windschutzscheibe, dann kracht ihm ein anderes Auto ins Heck.











Gleich zwei Schreckmomente in Folge erlebte ein 39-Jähriger am Freitagvormittag auf der A 81 bei Sindelfingen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 10.35 Uhr mit seinem Renault in Richtung Karlsruhe unterwegs, als sich plötzlich und aus noch unbekannter Ursache die Motorhaube seines Fahrzeugs löste. Das Teil krachte auf seine Windschutzscheibe und ließ diese zersplittern. Dadurch konnte der Fahrer wohl nichts mehr sehen, woraufhin er stark abbremste.

Ein 56-jähriger VW-Fahrer bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf den Renault auf. Beide Fahrzeuge prallten daraufhin mit einer Leitplanke. Der 39-Jährige wurde verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für Bergungs-und Reparaturarbeiten bis kurz nach 13 Uhr gesperrt. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.