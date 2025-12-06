Auf dem Württemberg in Stuttgart: Besondere Atmosphäre bei Führung durch die dunkle Grabkapelle

8 Die Grabkapelle auf dem Württemberg erstrahlt im Kerzenlicht. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Samstag konnten Interessierte die Grabkapelle in Stuttgart im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Licht erleben. Führ eine Sonderführung war das Bauwerk nur von wenig Licht erhellt.











Bei einer Sonderführung unter dem Motto „Licht aus – Spot an“ konnten Besucherinnen und Besucher die Grabkapelle auf dem Württemberg am Samstagabend in ganz besonderer Atmosphäre kennenlernen.

Laut den Informationen auf der Veranstaltungswebsite sollen kleine, sonst unscheinbare Details des Mausoleums durch die besondere Beleuchtung und den Kerzenschein hervorgehoben werden. Dabei soll eine geheimnisvolle Stimmung aufkommen.

Die Sonderführung am Samstag war die letzte im Kalenderjahr 2025. Wer die Grabkapelle auf dem Württemberg selbst einmal bei Dunkelheit in dieser mysteriösen Atmosphäre erleben möchte, hat im kommenden Jahr die Möglichkeit dazu.

Bisherige Termine 2026:

Freitag, 16. Januar 2026 | 18:00 Uhr

Samstag, 17. Januar 2026 | 18:00 Uhr

Freitag, 6. Februar 2026 | 18:00 Uhr

Samstag, 7. Februar 2026 | 18:00 Uhr

Freitag, 6. März 2026 | 18:00 Uhr

Samstag, 7. März 2026 | 18:00 Uhr

