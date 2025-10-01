Auf dem Motorrad gestorben: Stuttgart trauert um Musical-Urgestein Michael Schüller
1
Michael Schüller kam 1994 als Schlagzeuger zum Musical „Miss Saigon“ nach Stuttgart – später war er Produzent, Konzertveranstalter, Unternehmer. Foto: Musicalpeople

„Er hatte Energie für zehn“ – so beschreiben Kollegen den Mann, der jahrzehntelang Stuttgarts Musicalszene prägte. Michael Schüller verunglückte bei Grafenau tödlich mit dem Motorrad.

Er liebte AC/DC, studierte klassische Musik und landete 1994 als Schlagzeuger bei „Miss Saigon“: In Stuttgart fand der 1966 in Darmstadt geborene Michael Schüller seine Leidenschaft dafür, Musicals als Produzent neu zu denken und möglichst viele Menschen damit zu begeistern. Bei Freunden und Kollegen war er wegen seiner Lebensfreude, seiner Fröhlichkeit und seiner Geradlinigkeit beliebt. Für ihn galt: Vollgas oder gar nicht.

