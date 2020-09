Feuerwehreinsatz in Esslingen Brand in Gemeinschaftsküche – vier Jugendliche verletzt

In der Nacht zum Mittwoch ist in einer Jugendhilfeeinrichtung in Esslingen ein Brand in einer Gemeinschaftsküche ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Vier Bewohner wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.